. Un’esperienza sospesa tra cielo e città. A quaranta metri d’altezza, The ORGANICS SkyGarden si conferma una delle terrazze più suggestive di Milano. Tra luci soffuse, design contemporaneo e lo skyline della città, il locale offre un’esperienza multisensoriale in cui natura e metropoli si fondono armoniosamente. Con l’arrivo della nuova stagione, la terrazza propone un menu completamente rinnovato, pensato per chi ama gustare e condividere momenti di piacere autentico. Il nuovo percorso culinario e di mixology celebra la creatività dei bartender e la precisione dello chef, trasformando ogni assaggio e ogni sorso in un piccolo viaggio tra aromi, consistenze e sapori sorprendenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Nuovo menu The ORGANICS SkyGarden: cocktail e food d’autore