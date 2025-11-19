Nuovo contratto medici e sanitari | di quanto aumenta lo stipendio dopo la firma del rinnovo

È stato firmato ieri il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 per l'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria, che riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. Soddisfatti i sindacati, a eccezione di Fp Cgil Medici e Fassid, che non hanno sottoscritto l'accordo. Ecco quanto guadagnano medici e sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

