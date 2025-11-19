Nuovo caso nomine in Ue la mediatrice europea promuove il suo capo di gabinetto a segretario generale a 20mila euro al mese
Bruxelles deve fare di nuovo i conti con quello che rischia di trasformarsi nell’ultimo scandalo sulle nomine ai vertici delle istituzioni Ue. E questa volta oggetto di critiche è chi su queste pratiche dovrebbe vigilare, l’Ombudsman Ue Teresa Anjinho, entrata in carica meno di un anno fa in quota Partito Popolare Europeo. La mediatrice europea portoghese, che dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento delle procedure, comprese quelle di assunzione, ha deciso di nominare il suo ex capo di gabinetto, l’avvocato greco Lampros Papadias, come segretario generale, la più alta carica del servizio civile del suo ufficio, con uno stipendio da 20mila euro al mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel 2026-27 in caso di partenza di Mike #Maignan, Rafael #Leao può essere il nuovo capitano. Max #Allegri ha scelto il portoghese come vice capitano e, se Mike farà le valigie, nel 2026-27 magari gli cederà la fascia. Rafa, arrivato nel 2019 ed è milanista ne Vai su X
Il Congresso degli Stati Uniti apre un nuovo capitolo nel caso Epstein - facebook.com Vai su Facebook
Consulta libertà religiosa, Italia solleciti nomina inviato Ue - L'Italia potrebbe farsi portavoce per la nomina dell'Inviato speciale europeo sulla libertà religiosa, figura che esiste dal 2016. Come scrive ansa.it