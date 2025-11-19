nuovo caso nomine in ue la mediatrice europea promuove il suo capo di gabinetto a segretario generale a 20mila euro al mese

Bruxelles deve fare di nuovo i conti con quello che rischia di trasformarsi nell’ultimo scandalo sulle nomine ai vertici delle istituzioni Ue. E questa volta oggetto di critiche è chi su queste pratiche dovrebbe vigilare, l’Ombudsman Ue Teresa Anjinho, entrata in carica meno di un anno fa in quota Partito Popolare Europeo. La mediatrice europea portoghese, che dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento delle procedure, comprese quelle di assunzione, ha deciso di nominare il suo ex capo di gabinetto, l’avvocato greco Lampros Papadias, come segretario generale, la più alta carica del servizio civile del suo ufficio, con uno stipendio da 20mila euro al mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

