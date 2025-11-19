Nuovo caso al Louvre due ragazzi hanno appeso il loro ritratto accanto alla Gioconda | è un format

Neal e Senne sono due creator. Nei giorni scorsi hanno pubblicato sui social un video in cui appendono un quadro nella sessa stanza della Gioconda al Museo del Louvre a Parigi. Il quadro era un loro ritratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel 2026-27 in caso di partenza di Mike #Maignan, Rafael #Leao può essere il nuovo capitano. Max #Allegri ha scelto il portoghese come vice capitano e, se Mike farà le valigie, nel 2026-27 magari gli cederà la fascia. Rafa, arrivato nel 2019 ed è milanista ne Vai su X

Il Congresso degli Stati Uniti apre un nuovo capitolo nel caso Epstein - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo caso al Louvre, due ragazzi hanno appeso il loro ritratto accanto alla Gioconda: è un format - Nei giorni scorsi hanno pubblicato sui social un video in cui appendono un quadro nella sessa stanza della Gioconda al Museo ... Si legge su fanpage.it

Parigi, nuovo colpo di scena al Louvre: due tiktoker appendono il loro ritratto accanto alla Gioconda - Dopo il clamoroso furto del 19 ottobre, il Louvre si trova nuovamente al centro dell'attenzione internazionale, questa volta per mano di due giovani influencer belgi. Lo riporta tg.la7.it

Louvre, l’ennesimo imbarazzo: due tiktoker entrano nel museo e appendono un loro dipinto nella sala della Gioconda - A distanza di quasi un mese dal clamoroso furto avvenuto al Louvre, il museo, nei giorni scorsi, ha dovuto fare i conti con un nuovo e imbarazzante episodio. Come scrive blitzquotidiano.it