Nuovi spazi per i bambini di Testaccio | inaugurata l' area ludica di piazza di Santa Maria Liberatrice

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi spazi verdi e giochi per bambini a Testaccio: è stata inaugurata la nuova area giochi di piazza Santa Maria Liberatrice. I lavori di completa riqualificazione, conclusi nei mesi scorsi, hanno restituito ai bambini e alle bambine del municipio I un’area interamente rinnovata, con giochi più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

