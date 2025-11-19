Nuovi spazi per i bambini di Testaccio | inaugurata l' area ludica di piazza di Santa Maria Liberatrice

Nuovi spazi verdi e giochi per bambini a Testaccio: è stata inaugurata la nuova area giochi di piazza Santa Maria Liberatrice. I lavori di completa riqualificazione, conclusi nei mesi scorsi, hanno restituito ai bambini e alle bambine del municipio I un’area interamente rinnovata, con giochi più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Ghilarza i nuovi spazi per la ludoteca Vai su X

Assisi Caritas. David Tolk · Autumn Gold. Il taglio del nastro dei nuovi spazi finalizzati alla carità e dedicati a Don Nello Alunni, nel cuore di Nocera Umbra, è un passo importante del progetto 8xmille CARITÀ PER SEMPRE: tra passato, presente e futuro. Il prog - facebook.com Vai su Facebook

La Casa di Leo, nuovi spazi per l’accoglienza di bambini e famiglie in cura all’Ospedale di Bergamo - “Con l’ampliamento della Casa di Leo, abbiamo potuto realizzare un sogno nato dal bisogno concreto: quello di tante famiglie che, nel momento più difficile della loro vita, cercano un luogo sicuro in ... Si legge su bergamonews.it

Restyling dei reparti del Predabissi. Nuovi spazi per mamme e bambini - Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e trasferimento per l’Ostetricia- Da ilgiorno.it

Roma, chiusi i parchi di Testaccio: i bambini restano senza un'area dedicata al gioco. Lavori bloccati da mesi - Maria Liberatrice sono entrambi chiusi, uno solo la domenica e l'altro da mesi per dei lavori che a quanto pare sarebbero bloccati. ilmessaggero.it scrive