Nuovi Giusti dell’umanità tutto pronto per la cerimonia nel giardino tra i Templi | ecco chi sono

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giardino dei Giusti della Valle dei Templi si prepara ad accogliere le nuove figure indicate dal Comitato scientifico dell’Accademia di studi mediterranei. La cerimonia di dedicazione delle stele è prevista per il 21 novembre e sarà anticipata da un convegno a Casa Sanfilippo a partire dalle 9. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

