Nuovi Giusti dell’umanità tutto pronto per la cerimonia nel giardino tra i Templi | ecco chi sono
Il giardino dei Giusti della Valle dei Templi si prepara ad accogliere le nuove figure indicate dal Comitato scientifico dell’Accademia di studi mediterranei. La cerimonia di dedicazione delle stele è prevista per il 21 novembre e sarà anticipata da un convegno a Casa Sanfilippo a partire dalle 9. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AGRIGENTO: IL 21 NOVEMBRE, NUOVI GIUSTI DELL’UMANITÀ NEL GIARDINO DELLA VALLE DEI TEMPLI ?Fra le nuove stele, una sarà dedicata al vescovo cappuccino di origine armena Cirillo Zohrabian “Cirillo Zohrabian Vescovo Missionario Cappuc - facebook.com Vai su Facebook
Agrigento: nuovi "giusti" dell’umanita’ nel giardino della Valle dei Templi Vai su X
Nuovi "Giusti dell’umanità", tutto pronto per la cerimonia nel giardino tra i Templi: ecco chi sono - L’Accademia di studi mediterranei annuncia le nuove stele commemorative. Si legge su agrigentonotizie.it