Nuove tracce della cooperazione nucleare russo-iraniana Ecco cosa sappiamo

La cooperazione tra Mosca e Teheran nel settore nucleare torna ad occupare l’attenzione dell’opinione pubblica, dopo che un’inchiesta del Financial Times rivela la visita segreta in Russia compiuta nel novembre dello scorso anno da un gruppo di scienziati nucleari iraniani. Una visita organizzata dall’Spnd, un’entità militare ritenuta da Washington alla guida delle attività iraniane connesse allo sviluppo di armi nucleari. La delegazione, composta da ricercatori provenienti da università legate al complesso della difesa iraniana, ha visitato il Laser Systems, un istituto russo dotato di permessi per gestire segreti di Stato e impegnato nella produzione di tecnologie laser destinate anche a usi militari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nuove tracce della cooperazione nucleare russo-iraniana. Ecco cosa sappiamo

