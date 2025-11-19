Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto

Il Comune di Falconara ha emesso il nuovo bando per incentivare l’apertura sul territorio cittadino di attività commerciali e artigianali, cui potranno essere riconosciuti contributi fino a mille euro ciascuno. La misura voluta dall’amministrazione comunale, che aveva adottato la stessa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

... Tra pochissimo partiranno le nuove attività di , pensate su misura per i più piccoli Attrazioni giganti, giochi sorprendenti e tante esperienze divertenti stanno per arrivare presso Un’occasione speciale - facebook.com Vai su Facebook

#WeeklyThreats: #Phishing e #ransomware in Italia, nuove attività #APT asiatiche e 0-day, offensive in Ucraina da parte di InedibleOchotense. L'ultima settimana nel nostro report #OSINT e #CTI telsy.com/nuovi-attacchi… #CyberThreatIntelligence #Cybe Vai su X

Artigiani e commercianti: contributi dimezzati per le nuove attività - 83 del 2025, l’INPS rende operative la previisione, contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che prevede la riduzione nella misura del 50%, dei contribute dovuti da parte dei ... Come scrive ipsoa.it

Contributi per nuove attività commerciali, artigianali, di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande [CANALE CHIUSO] - Concessione di contributi per l’insediamento e l’avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree ... Segnala regione.fvg.it

A Voghera sconto sulle bollette per le nuove attività commerciali - Sconti sulle bollette per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali: è questa l’idea alla base dell’accordo appena stipulato tra il Comune di Voghera e Asm Vendita e ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it