Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto

Anconatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Falconara ha emesso il nuovo bando per incentivare l’apertura sul territorio cittadino di attività commerciali e artigianali, cui potranno essere riconosciuti contributi fino a mille euro ciascuno. La misura voluta dall’amministrazione comunale, che aveva adottato la stessa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

