Esplode la protesta per la nuova vasca di colmata. Nella notte tra lunedì e martedì al porto è comparso uno striscione di denuncia: "Il porto non è una discarica. Rispettate la città". Il messaggio, semplice e diretto, ha introdotto un nuovo capitolo in una discussione che negli ultimi mesi scorre tra carte tecniche, incontri istituzionali e pure un consiglio comunale aperto. Il caso, relativamente il progetto della nuova struttura per i materiali del dragaggio, è tornato in auge con una conferenza stampa dell’ultima ora con la quale, nei giorni scorsi, il sindaco Antonio Spazzafumo e il consulente all’urbanistica Giuseppe Fiscaletti hanno ricordare che l’opera, per funzionare davvero, non dovrebbe trasformarsi in una sorta di deposito permanente ma debba fungere da punto di partenza per uno sviluppo urbanistico e logistico dell’area portuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vasca di colmata, protesta al porto