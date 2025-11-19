Nuova vasca di colmata protesta al porto
Esplode la protesta per la nuova vasca di colmata. Nella notte tra lunedì e martedì al porto è comparso uno striscione di denuncia: "Il porto non è una discarica. Rispettate la città". Il messaggio, semplice e diretto, ha introdotto un nuovo capitolo in una discussione che negli ultimi mesi scorre tra carte tecniche, incontri istituzionali e pure un consiglio comunale aperto. Il caso, relativamente il progetto della nuova struttura per i materiali del dragaggio, è tornato in auge con una conferenza stampa dell’ultima ora con la quale, nei giorni scorsi, il sindaco Antonio Spazzafumo e il consulente all’urbanistica Giuseppe Fiscaletti hanno ricordare che l’opera, per funzionare davvero, non dovrebbe trasformarsi in una sorta di deposito permanente ma debba fungere da punto di partenza per uno sviluppo urbanistico e logistico dell’area portuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Prima gara della nuova stagione Campionati italiani assoluti di vasca corta: 50 stile libero 50 farfalla 100 stile libero miglior prestazione femminile della manifestazione #WonderGilli #campionatiitalianiassoluti #vascacorta #nuoto # # #swi - facebook.com Vai su Facebook
Striscione protesta al porto: “No alla cassa di colmata” - L'opera destinata a contenere i materiali di dragaggio "Il Porto non è una discarica rispettate la città". Riporta msn.com
Vasca di colmata, striscioni e polemiche. Torquati: «Sviluppo del porto non può essere vincolato a un ricatto» - L'imprenditore: «Il reale termine che non viene invece utilizzato è discarica marina a cavallo tra San Benedetto e Grottammare» ... Da lanuovariviera.it
Cassa di colmata, no a una nuova discarica. San Benedetto vuole una banchina e 100mln per il terzo braccio del porto - Il sindaco Spazzafumo: "Battiamo i pugni ai tavoli tecnici con l'Autorità Portuale affinchè le necessità della nostra marineria vengano rispettate. rivieraoggi.it scrive