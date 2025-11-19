Nuova rete idrica ecco dove si trovano gli ultimi cantieri aperti
I cantieri per il rifacimento della rete idrica continuano a essere aperti dalla ditta “Della Consorzio Stabile”. Ieri, garantendo la salvaguardia della pubblica incolumità, è stato istituito il divieto di transito veicolare nel tratto finale della via Acrone, compreso tra il civico 52 e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In questi anni abbiamo realizzato chilometri di nuova rete idrica e decine di nuovi impianti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare per superare anni di espansione edilizia senza adeguamento delle reti. Nell'ambito dei fondi per l'ingegnerizzazione delle reti che att - facebook.com Vai su Facebook
Abruzzo Connesso: la nuova rete digitale regionale RAN abruzzonews.eu/abruzzo-connes… Vai su X
Nuova rete idrica agrigentina, arriva il finanziamento da 37 milioni: ma 10 sono stati già spesi - Dalla Regione arriva il decreto definitivo che sostiene l'importante intervento economico, ma gli interventi sono già in corso da alcuni mesi: con quali soldi? Si legge su grandangoloagrigento.it
Agrigento, l'ipotesi di mazzette e il via libera dalla Regione per la nuova rete idrica - Finanziamento da 37 milioni di euro, si punta all'efficienza dopo le polemiche tra impresa e direttore dei lavori ... lasicilia.it scrive
Appalto per la rete idrica, arriva il decreto di finanziamento da 38 milioni a cantiere aperto - I lavori per la ristrutturazione e l’automazione delle condutture cittadine sono già iniziati con un anticipo ad hoc di 10 milioni di euro ... Da agrigentonotizie.it