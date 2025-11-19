Nuoto i convocati dell’Italia per gli Europei in vasca carta | debutta Alessandra Mao tanti big a Lublino
L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta, che si disputeranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. La nostra Nazionale sarà composta da trentadue atleti (20 uomini e 12 donne), che proveranno a emulare l’eccellente riscontro dell’ultima rassegna continentale (7 ori, 12 argenti, 3 bronzi e secondo posto nel medagliere). Il DT Cesare Butini ha selezionato gli azzurri che scenderanno in acqua tra un paio di settimane, tra cui spiccano i medagliati degli ultimi Mondiali in vasca lunga: Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana). 🔗 Leggi su Oasport.it
