Numeri che gridano | il report che fotografa la realtà della violenza di genere in Italia

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 4 dicembre, Chiara Tammaro del Centro per la Pace di Forlì introdurrà il progetto europeo “InclusiVoice” di cui il centro è leader partner e il cui obiettivo è dare il via d una campagna europea nonviolenta sul tema dei femminicidi progettata dalle giovani e dai giovani in Europa. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

