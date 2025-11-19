Novara | in via Oxilia lo spettacolo per la famiglia The clown show

Domenica 23 novembre, alle 11 e alle 15,30, il teatro auditorium di via Nino Oxilia a Novara ospita "The Clown Show", lo spettacolo di fantasie comiche e circensi e animazione per bambini e famiglie.Con "Mr Richard & Bisbini Family". Ingresso 8 euro.L'evento è organizzato dall'Aps. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

ARRIVA A NOVARA ECCEZIONALE SPETTACOLO COINVOLGENTE E DIVERTENTE DEI SIMPATICI CLOWN ARTISTI DI VARIO GENERE Vi faranno passare un'incredibile giornata! Uno show diverso dal solito, tra risate e comicit - facebook.com Vai su Facebook

