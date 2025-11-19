Nonnina blocca ladra in casa nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto A 80 anni sorprende nella propria abitazione una ladra, la blocca e la fa arrestare. Protagonista dell’episodio un’anziana di Petina, piccolo centro del Salernitano. La donna, accorgendosi di movimenti sospetti all’interno della casa, è intervenuta trovandosi di fronte la giovane riuscendo ad impedirle di fuggire. Subito dopo ha allertato i carabinieri, che sono giunti sul posto in pochi minuti sotto il comando del maresciallo Francesco Ielpo. La ragazza è stata condotta in caserma, identificata e denunciata. Si tratta di una 20enne di nazionalità romena, proveniente dal Casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nonnina blocca ladra in casa nel Salernitano

Scopri altri approfondimenti

In sette per bloccare il ladro in piazza: giovane semina scompiglio all’Urban City - facebook.com Vai su Facebook

Nonna coraggiosa, scopre una ladra in casa, la blocca e la fa arrestare in provincia di Salerno - Ha scoperto una ladra, entrata nella sua abitazione, la ha bloccata senza timore ed è riuscita anche a chiamare i carabinieri per farla portare in caserma. Come scrive msn.com

Una anziana di Petina blocca una ladra in casa e chiama i carabinieri: arrestata una giovane del casertano - Una coraggiosa anziana di Petina sorprende una ladra nella sua abitazione e la blocca fino all'arrivo dei carabinieri. Come scrive infocilento.it

Trova ladro in casa. Poliziotto lo blocca - Ieri mattina un uomo è riuscito a introdursi in una casa privata in pieno giorno. Secondo lanazione.it