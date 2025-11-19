Nonna Silvi ai TikTok Awards 2025 | la creator toscana tra i candidati

FIRENZE – La candidatura di Nonna Silvi ai TikTok Awards 2025 sta attirando grande attenzione tra gli utenti e gli appassionati di contenuti digitali. La creator toscana, tra le figure più seguite nel panorama social italiano, è ufficialmente in gara nella categoria Creator dell’anno, una delle sezioni più rilevanti della manifestazione dedicata ai protagonisti della piattaforma. Silvana Bini, conosciuta online come Nonna Silvi, è nata a Montespertoli nel 1941 e negli ultimi anni ha costruito una community enorme grazie ai suoi contenuti legati al mondo della cucina e della quotidianità. Il suo stile spontaneo, unito a ricette tradizionali e momenti familiari, l’ha resa una delle food creator italiane più riconosciute. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it