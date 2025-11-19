Non Sparate sul Pianista | Muti | L’Oriente ha capito la forza spirituale della cultura

Nella terza puntata, il Maestro Riccardo Muti affronta il tema del carisma e dell’autorevolezza per i giovani direttori. E racconta la sua esperienza in Cina, Corea e Giappone, dove le orchestre hanno «occhi di fanciullo» e sono immuni a vizi e «bieche tradizioni». 🔗 Leggi su Laverita.info

