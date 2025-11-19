Non solo Sinner altra mazzata per Alcaraz | questa è pesante

Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner che gli è costata l'ATP Finals, Carlos Alcaraz continua a soffrire: è successo l'impensabile. La vittoria di Jannik Sinner all'ATP Finals italiana contro Carlos Alcaraz non schioda lo spagnolo dal primo posto della classifica ufficiale ATP ma segna comunque un importante momento di svolta per l'atleta tirolese: il trionfo sancisce in modo impossibile da contestare la superiorità in questo momento della stagione del nostro sportivo che ora, torna a sorridere dopo mesi difficili. Questa continua sfida tra Alcaraz e Sinner ha infiammato i campi in terra ed erba delle principali competizioni ATP per tutto l'anno ma ora, il rischio è che prima di poterne rivedere un'altra dovrà passare molto tempo.

