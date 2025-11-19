Non solo Jovanotti sarà un' estate di grandi eventi | dai concerti alle corse in notturna così riparte l' ippodromo
L'ippodromo della Favorita torna a vivere. E lo fa con un annuncio destinato a cambiare la geografia dei grandi eventi in Sicilia: Jovanotti sarà il primo artista a inaugurare la nuova stagione dei concerti “livello pro”, il primo dopo anni di silenzio nel capoluogo interrotti solo da qualche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#musica SPLASH NEWS. “Occhi a Cuore”, il nuovo singolo di Jovanotti dell’estate 2025 - facebook.com Vai su Facebook
«L'Arca di Lorè», Jovanotti riaccende l'estate italiana: un tour mondiale che parte dall'Australia e il 17 agosto torna a Barletta Vai su X
“L’Arca di Lorè”, il “Jova Summer Party” e “Niuiorcherubini”: i nuovi progetti di Jovanotti - Dal 7 agosto e per tutta l'estate, tantissime date live in location inedite. sorrisi.com scrive
Jovanotti torna in Sicilia dopo otto anni, il live dell'estate ad agosto a Palermo - Chiedetelo a Lorenzo Jovanotti, che dal Teatro della Cometa di Roma, armato solo di un mappamondo, il primo regalo ricevuto da ragazz ... Lo riporta lasicilia.it
Jovanotti da Cortona ai Laghi di Fusine per il Bike concert - Sabato 26 luglio Lorenzo Jovanotti salirà sul palco del No Borders Music Festival per il suo unico concerto dell'estate 2025. Secondo ansa.it