Non solo gioielli | un weekend di creatività e ceramica

“Non solo gioielli” – Shopping natalizio e creatività all’Atelier Paese dei Balocchi. Torna anche quest’anno “Non solo gioielli”, l’evento speciale dedicato allo shopping natalizio organizzato dall’Atelier Paese dei Balocchi, giunto alla sua terza edizione.L’appuntamento è nello spazio espositivo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ogni quarto weekend del mese, Viareggio si riempie di ricordi. Il mercatino d’antiquariato è un piccolo scrigno all’aperto: tra mobili d’epoca, vinili, stampe e gioielli dimenticati, ogni oggetto sembra custodire una storia da riscoprire. Passeggiando tra le bancar Vai su Facebook

Programmazione weekend a Londra con due seienni. Torre di Londra. Emma: ma ci sono i gioielli della regina? Giorgio: ma c'è il ceppo dove decapitavano le persone? C'è l'ascia?E i corvi succhiavano il sangue che usciva? Vai su X

Da ceramica sculture, gioielli, design, è festival a Lucca - A Lucca torna in scena la festa della ceramica, che dal 31 maggio al 2 giugno trasformerà il centro in un laboratorio a cielo aperto, con esposizioni di prodotti e dimostrazioni dal vivo. ansa.it scrive

Gioielli, ceramiche e piccole mongolfiere. A Mondovì è il weekend dell'artigianato artistico - Per tutto il weekend del 17 e 18 agosto a Mondovì in esposizione un centinaio tra artigiani e artisti provenienti da ... Lo riporta rainews.it