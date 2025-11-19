Non siete veri carabinieri Volevano soccorrerlo li prende a morsi e sputi
GALATONE – Prima il rifiuto di fornire le proprie generalità, poi l’aggressione ai carabinieri, condita da pesanti insulti e persino sputi e morsi. Ora, un 39enne di origine rumena, residente a Galatina, rischia di finire sotto processo. Il sostituto procuratore Simona Rizzo, infatti, ha chiuso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
“Non siete veri carabinieri”. Volevano soccorrerlo, li prende a morsi e sputi - Vaneggiava, in preda a un mix di sostanze, sostenendo che qualcuno volesse persino rapirlo. Secondo lecceprima.it