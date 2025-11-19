Non si ferma all’alt dei Carabinieri e si schianta durante l’inseguimento; 27enne elitrasportato a Roma in condizioni serie L’incidente a Sezze

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi nella pianura di Sezze, dove un giovane di 27 anni del posto è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con l'auto lungo via del Murillo, poco dopo aver ignorato l'alt dei carabinieri. L'episodio si è verificato intorno alle 17:30, quando una pattuglia dell'Arma ha tentato di fermare il veicolo per un controllo di routine. Il conducente, invece di accostare, ha accelerato per darsi alla fuga, dando inizio a un breve inseguimento terminato qualche centinaio di metri dopo con il violento impatto del mezzo contro un ostacolo ai margini della carreggiata.

