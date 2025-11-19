Non possiamo farlo Gemelle Kessler cosa succede ai funerali

Caffeinamagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della morte di Alice ed Ellen Kessler continua ad aprire squarci di riflessione e interrogativi, mentre la Germania e l’Italia ripercorrono gli ultimi giorni di due icone che, fino all’ultimo respiro, hanno deciso di restare unite. La scelta del suicidio assistito, compiuta lunedì 17 novembre, non è stata solo un atto estremo ma l’epilogo di un percorso ponderato, programmato e comunicato con una lucidità che lascia attoniti. Nelle ore successive alla loro scomparsa, l’attenzione si è concentrata non solo sulle modalità del loro addio, ma anche sulle implicazioni pratiche e legali che ora rischiano di complicare i funerali e l’esecuzione delle loro ultime volontà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

possiamo farlo gemelle kesslerGemelle Kessler, funerali a rischio? La legge bavarese: «Non possiamo metterle nella stessa urna». L'ultima uscita e l'eredità - La morte delle gemelle Kessler, scomparse insieme lunedì 17 novembre, porta con sé alcuni interrogativi che potrebbero risolversi nei prossimi giorni. Scrive msn.com

possiamo farlo gemelle kesslerGemelle Kessler, funerali a rischio? La legge bavarese: «Non possiamo metterle nella stessa urna» - La morte delle gemelle Kessler, scomparse insieme lunedì 17 novembre, porta con sé alcuni interrogativi che potrebbero risolversi nei prossimi giorni. Segnala msn.com

possiamo farlo gemelle kesslerFine vita, sarebbe ora che ognuno potesse esercitare il libero arbitrio: le gemelle Kessler ce l’hanno ricordato - La Germania permette l'eutanasia assistita mentre in Italia il fine vita resta limitato. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Possiamo Farlo Gemelle Kessler