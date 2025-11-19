Non possiamo farlo Gemelle Kessler cosa succede ai funerali
La vicenda della morte di Alice ed Ellen Kessler continua ad aprire squarci di riflessione e interrogativi, mentre la Germania e l’Italia ripercorrono gli ultimi giorni di due icone che, fino all’ultimo respiro, hanno deciso di restare unite. La scelta del suicidio assistito, compiuta lunedì 17 novembre, non è stata solo un atto estremo ma l’epilogo di un percorso ponderato, programmato e comunicato con una lucidità che lascia attoniti. Nelle ore successive alla loro scomparsa, l’attenzione si è concentrata non solo sulle modalità del loro addio, ma anche sulle implicazioni pratiche e legali che ora rischiano di complicare i funerali e l’esecuzione delle loro ultime volontà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
