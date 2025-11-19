Non esiste un vero piano per i 100 Rafale a Kiev
Politico: non esiste un vero piano per la fornitura di 100 Rafale all'Ucraina, né Kiev né Parigi hanno i soldi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
