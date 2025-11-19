Non esiste un vero piano per i 100 Rafale a Kiev

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Politico: non esiste un vero piano per la fornitura di 100 Rafale all'Ucraina, né Kiev né Parigi hanno i soldi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

non esiste un vero piano per i 100 rafale a kiev

© Imolaoggi.it - “Non esiste un vero piano per i 100 Rafale a Kiev”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Esiste Vero Piano 100