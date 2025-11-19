Non è gioco se è d’azzardo | a Pontenure un incontro per capire e prevenire la dipendenza

Mercoledì 3 dicembre alle ore 21 alla Biblioteca Comunale Villa Raggio di Pontenure (piazza Tre Martiri) si terrà l’incontro "Non è gioco se è d’azzardo".Nel 2023, nella provincia di Piacenza, sono stati puntati sul gioco d’azzardo circa 630 milioni di euro, con una perdita di 110 milioni. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

