Nola uccide a coltellate la sorella Noemi Riccardi e poi videochiama la mamma per mostrarle il corpo
Una telefonata che sconvolge. È così che oggi, a Nola, si è consumata una tragedia familiare: Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha videochiamato la madre mostrando il corpo senza vita della sorella minore, Noemi Riccardi, 23 anni. Subito dopo ha contattato i Carabinieri, confessando di averla uccisa a coltellate. Nola, uccide a coltellate la sorella Noemi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
