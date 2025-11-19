Nola uccide a coltellate la sorella Noemi Riccardi e poi videochiama la mamma per mostrarle il corpo

Teleclubitalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata che sconvolge. È così che oggi, a Nola, si è consumata una tragedia familiare: Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha videochiamato la madre mostrando il corpo senza vita della sorella minore, Noemi Riccardi, 23 anni. Subito dopo ha contattato i Carabinieri, confessando di averla uccisa a coltellate. Nola, uccide a coltellate la sorella Noemi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

