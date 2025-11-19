Nola 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre

Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l'uomo a contattare il 112 dicendo di aver ucciso la sorella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Nola, 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre

Altre letture consigliate

Nola – Vincenzo Loffredo, il padre della piccola Giulia, la bimba di soli nove mesi... #Giulia #Pitbull #Nola #Cronaca #SicurezzaBambini - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la sorella a Nola, chi sono la vittima 23enne Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo 25enne - Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. Come scrive msn.com

Uccide la sorella e chiama i carabinieri, tragedia in provincia di Napoli - L’ho accoltellata”, è stata la confessione di un uomo ai carabinieri di Nola, comune della provincia di Napoli, che sono accorsi in via San Paolo Bel Sito 150. Scrive livesicilia.it

Nola, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Secondo msn.com