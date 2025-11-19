Nola 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre

Ilmattino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l'uomo a contattare il 112 dicendo di aver ucciso la sorella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

