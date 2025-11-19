Noemi Riccardi uccisa dal fratello i vicini | Litigavano di continuo Erano stati seguiti da un centro di salute mentale

Una lite familiare è finita in tragedia a Nola, in provincia di Napoli. Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha colpito a morte la sorella Noemi, 23 anni, con diverse coltellate. Dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it

noemi riccardi uccisa dal fratello i vicini litigavano di continuo erano stati seguiti da un centro di salute mentale

© Leggo.it - Noemi Riccardi uccisa dal fratello, i vicini: «Litigavano di continuo». Erano stati seguiti da un centro di salute mentale

