Noemi Riccardi uccisa dal fratello i vicini | Litigavano di continuo Erano stati seguiti da un centro di salute mentale
Una lite familiare è finita in tragedia a Nola, in provincia di Napoli. Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha colpito a morte la sorella Noemi, 23 anni, con diverse coltellate. Dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Ho avuto un raptus": così Vincenzo Riccardi ha ucciso la sorella 23enne Noemi Riccardi. Poi ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Noemi e #Vincenzo Riccardi, chi sono i fratelli della tragedia. Lui: «Un raptus di follia». L'ha uccisa con un coltello da cucina Vai su X
Noemi Riccardi uccisa dal fratello, i vicini: «Litigavano di continui». Erano stati seguiti da un centro di salute mentale - Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha colpito a morte la sorella Noemi, 23 anni, con diverse coltellate. leggo.it scrive
Noemi Riccardi uccisa a 23 anni: il fratello ha mostrato il corpo alla madre in videochiamata - Dopo averla uccisa, il 25enne ha mostrato il corpo in videochiamata alla madre. Come scrive fanpage.it
Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. leggo.it scrive