Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni Lui la accoltella poi chiama i carabinieri e la mamma | Guarda è morta

Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l'uomo a contattare il 112 dicendo di aver ucciso la sorella. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta»

