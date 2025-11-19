Noemi Riccardi uccisa a Nola i vicini parlano di un omicidio annunciato | le testimonianze sui litigi

I vicini di casa di Noemi Riccardi, la 23enne uccisa dal fratello a San Paolo Bel Sito, raccontano di continui litigi tra i due. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Noemi Riccardi uccisa a Nola, i vicini parlano di un "omicidio annunciato": le testimonianze sui litigi

noemi riccardi uccisa nolaNoemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Riporta leggo.it

noemi riccardi uccisa nolaNoemi Riccardi uccisa dal fratello, i vicini: «Litigavano di continui». Erano stati seguiti da un centro di salute mentale - Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha colpito a morte la sorella Noemi, 23 anni, con diverse coltellate. Come scrive leggo.it

noemi riccardi uccisa nolaTragedia a San Paolo Bel Sito, Noemi Ricciardi uccisa a 23 dal fratello - Uccisa a 23 anni, il fratello confessa: “L’ho accoltellata dopo una lite” La madre avrebbe visto il corpo in videochiamata. Lo riporta ilmediano.com

