Noemi Riccardi uccisa a Nola i vicini parlano di un omicidio annunciato | le testimonianze sui litigi
I vicini di casa di Noemi Riccardi, la 23enne uccisa dal fratello a San Paolo Bel Sito, raccontano di continui litigi tra i due. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Noemi Riccardi uccisa a 23 anni: il fratello ha mostrato il corpo alla madre in videochiamata Vai su X
"Ho avuto un raptus": così Vincenzo Riccardi ha ucciso la sorella 23enne Noemi Riccardi. Poi ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Riporta leggo.it
Noemi Riccardi uccisa dal fratello, i vicini: «Litigavano di continui». Erano stati seguiti da un centro di salute mentale - Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha colpito a morte la sorella Noemi, 23 anni, con diverse coltellate. Come scrive leggo.it
Tragedia a San Paolo Bel Sito, Noemi Ricciardi uccisa a 23 dal fratello - Uccisa a 23 anni, il fratello confessa: “L’ho accoltellata dopo una lite” La madre avrebbe visto il corpo in videochiamata. Lo riporta ilmediano.com