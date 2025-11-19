Noemi Riccardi uccisa a 23 anni | il fratello ha mostrato il corpo alla madre in videochiamata

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane si sarebbe detto "esasperato". Aperto un fascicolo d'indagine. Dopo averla uccisa, il 25enne ha mostrato il corpo in videochiamata alla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

