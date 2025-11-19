Noemi Riccardi uccisa a 23 anni | il fratello ha mostrato il corpo alla madre in videochiamata

Il giovane si sarebbe detto "esasperato". Aperto un fascicolo d'indagine. Dopo averla uccisa, il 25enne ha mostrato il corpo in videochiamata alla madre.

Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola.

Noemi Riccardi, chi era la ragazza uccisa dal fratello Vincenzo a coltellate. L'omicidio a San Paolo Bel Sito - Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate: è successo a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, dove i carabinieri, recatisi sul posto, hanno trovato una ...