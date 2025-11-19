Noemi Riccardi uccisa a 23 anni dal fratello Lui ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo La telefonata al 112 | L' ho accoltellata
Uccide la sorella a coltellate e chiama il 112: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l'uomo a contattare il numero unico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Noemi Riccardi, uccisa a 23 anni dal fratello. Lui ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo. La telefonata al 112: «L'ho accoltellata» - Uccide la sorella a coltellate e chiama il 112: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Segnala ilgazzettino.it
