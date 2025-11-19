Noemi Riccardi chi era la 23enne uccisa dal fratello Lui ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo Poi al 112 | L' ho accoltellata

Ha ucciso la sorella, poi ha chiamato i caraninieri e, in attesa del loro arrivo, ha fatto una videochiamata alla madre per mostrarle il corpo della ragazza straziato dalle coltellate.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Noemi Riccardi, chi era la 23enne uccisa dal fratello. Lui ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo. Poi al 112: «L'ho accoltellata»

Noemi Riccardi, 23 anni, uccisa dal fratello a San Paolo Bel Sito: il giovane confessa al 112.

I vicini di casa di Noemi Riccardi, la 23enne uccisa dal fratello Vincenzo a San Paolo Bel Sito, raccontano di continui litigi tra i due

Servirà l'autopsia per capire con esattezza cosa è successo nella casa al quinto piano del palazzo