Noemi il suo nuovo tour è un viaggio emotivo tra nostalgia e contemporaneità
Un filo arancione che attraversa tutto il racconto: la nostalgia. Non quella triste, che pesa sul petto come una malinconia blu, ma quella calda dei tramonti, dei ricordi di bambina che ti fanno sentire a casa. È così che Noemi descrive la bussola emotiva del suo nuovo tour, un percorso che unisce radici, inquietudini contemporanee e un bisogno urgente di contatto umano, specialmente quello con il suo pubblico. «Ho nostalgia della sicurezza che avevamo da adolescenti» racconta la cantante durante l’incontro con la stampa dopo il concerto che ha avuto luogo ieri a Firenze. Noemi in concerto a Firenze: le emozioni del tour. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
