Noemi e Vincenzo Riccardi chi sono i fratelli della tragedia Lui | Un raptus di follia L' ha uccisa con un coltello da cucina

Leggo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noemi Riccardi è stata colpita con almeno sei coltellate. Servirà l'autopsia per capire con esattezza cosa è successo nella casa al quinto piano a San Paolo Bel Sito,. 🔗 Leggi su Leggo.it

noemi e vincenzo riccardi chi sono i fratelli della tragedia lui un raptus di follia l ha uccisa con un coltello da cucina

© Leggo.it - Noemi e Vincenzo Riccardi, chi sono i fratelli della tragedia. Lui: «Un raptus di follia». L'ha uccisa con un coltello da cucina

Contenuti che potrebbero interessarti

noemi vincenzo riccardi sonoUccide la sorella a Nola, chi sono la vittima 23enne Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo 25enne - Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. Secondo msn.com

noemi vincenzo riccardi sonoNoemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Come scrive leggo.it

noemi vincenzo riccardi sonoNoemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Il 25enne Vincenzo Riccardi ha confessato l’omicidio della 23enne: "L’ho accoltellata” ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Noemi Vincenzo Riccardi Sono