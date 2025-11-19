Nocciano festeggia i 100 anni della sua nonnina Lucia Fasciani

Il 9 novembre, all’interno del Castello di Nocciano, si è svolto un evento raro e indimenticabile: la comunità ha celebrato i 100 anni della nonnina Lucia Fasciani, circondata dall’affetto dei suoi familiari e di tanti cittadini. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Marcello Luciano Giordano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

