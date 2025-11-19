’Noam’ Faenza film Festival La terza edizione è stata un successo

Si è concluso il Noam Faenza Film Festival 2025 e sono stati assegnati i cinque premi previsti, oltre quello alla carriera alla regista newyorkese Eliza Hittman, che ha partecipato alla manifestazione. La kermesse ha ospitato a Faenza registi, attori, giornalisti e artisti di rilievo, con anteprime, incontri e proiezioni speciali in tre sale cinematografiche della città Tra gli appuntamenti più apprezzati, la retrospettiva dedicate alla regista statunitense Eliza Hittman, premiata con il Noam Award 2025, così come l’anteprima sulla distribuzione nazionale dell’acclamato The Smashing Machine. Il Festival conferma così la sua vocazione internazionale e la sua crescente rilevanza per gli appassionati di cinema e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

