Ninna Quario madre di Federica Brignone | Si possono crescere campioni senza programmazione maniacale si creano appassionati di sport e si stabiliscono rapporti con i figli

Giornalista sportiva e campionessa di slalom, madre di un'altra campionessa sugli sci, Ninna Quario racconta tutte le vite che ha vissuto in uno slalom parallelo con Federica Brignone che lavora per tornare dall'infortunio per partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ninna Quario, madre di Federica Brignone: «Si possono crescere campioni senza programmazione maniacale, si creano appassionati di sport e si stabiliscono rapporti con i figli»

