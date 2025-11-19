C’è sempre un buon motivo per fare spazio nella scarpiera, e quest’anno il buon motivo si chiama Black Friday. In occasione del venerdì nero più atteso dell’anno, tutt’altro che spaventoso, le promozioni lanciate in anticipo ci permettono di fare dei veri affari, soprattutto se questi sono firmati Nike. Pantaloni in tessuto, tute, felpe e giacche, per lui e per lei, da indossare nel tempo libero, per le attività outdoor e pure in palestra, ma soprattutto sneaker: le più desiderate della stagione a un prezzo mai visto. Questo è il Black Friday di Nike che dal 17 novembre ci regala sconti fino al 50% su alcuni dei prodotti iconici del brand per rinnovare l’armadio stagionale, per concedersi un regalo e anche per iniziare a pensare ai doni di Natale in anticipo, e senza stress. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nike, le sneakers più desiderate della stagione a un prezzo mai visto con il Black Friday