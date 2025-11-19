Niente più carie | ecco il gel che ripristina lo smalto dentale

Le carie potrebbero diventare, presto, un ricordo del passato. Merito di uno speciale gel messo a punto dai ricercatori dell’Università di Nottingham, capace di promuovere la ricrescita dello smalto dentale, prevenendone l’usura e quindi riducendo il rischio che si presentino carie e sensibilità. 🔗 Leggi su Today.it

Lo sapevi che… le carie sono il secondo disturbo più diffuso al mondo dopo il raffreddore? Un dato che fa riflettere, ma anche un promemoria importante: la carie non è inevitabile - si può prevenire con poche, semplici abitudini quotidiane. Come? - facebook.com Vai su Facebook

Svolta nella lotta contro la carie: i ricercatori sviluppano un gel miracoloso per i denti - Un team di ricerca dell’Università di Nottingham ha sviluppato un nuovo gel in grado di rigenerare lo smalto dei denti per ... Si legge su mediterranews.org

Ipersensibilità e prevenzione delle carie: un nuovo gel 'bioispirato' rigenera lo smalto dei denti - Sono positivi i primi test di laboratorio condotti su un nuovo gel bioispirato che rigenera lo smalto dei denti, promettendo una svolta nel trattamento dell’ipersensibilità dentale e nella prevenzione ... Segnala msn.com

Denti, un gel li proteggerà contro la carie: è un prodotto dalle ghiandole salivari - Arriva un nuovo rimedio per lottare contro la carie: è H5, un peptide antimicrobico naturale. Lo riporta ilmessaggero.it