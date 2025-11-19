Nicola Vannini è morto a 65 anni | addio al primo cantante dei Diaframma e fondatore di Audioglobe

Nicola Vannini, fondatore di Audioglobe ed ex cantante dei Diaframma, è morto a 65 anni dopo una lunga malattia. È stato una figura centrale della musica indie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

