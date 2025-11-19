Nicola Vannini è morto a 65 anni | addio al primo cantante dei Diaframma e fondatore di Audioglobe

Nicola Vannini, fondatore di Audioglobe ed ex cantante dei Diaframma, è morto a 65 anni dopo una lunga malattia. È stato una figura centrale della musica indie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Nicola Vannini, da Diaframma a Audioglobe: una vita per la musica - Si è spento Nicola Vannini, dai Diaframma ad Audioglobe: artista e promotore centrale per la scena indipendente e il Rock Contest. Lo riporta msn.com

È morto Nicola Vannini, una vita per la musica: fu il fondatore dell'etichetta Audioglobe - Nicola Vannini è morto martedì all'età di 66 anni dopo un lunga malattia. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it