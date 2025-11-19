Nicola Loiodice al Taranto | accordo raggiunto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intesa definita tra club e giocatore. È tutto pronto: Nicola Loiodice diventerà un nuovo calciatore del Taranto. Nella mattinata di martedì 18 novembre sono stati formalizzati tutti gli accordi, sia tra il club rossoblù e il Fasano, sia tra la società ionica e il giocatore. Per il talento barese è previsto un contratto fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo in caso di promozione. Un trasferimento di grande peso nel panorama dilettantistico. L’operazione rappresenta uno dei movimenti di mercato più rilevanti ed onerosi nel mondo dei dilettanti, paragonabile al passaggio di Malcore dal Cerignola al Casarano nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

