Neve in arrivo a Milano e in Lombardia? Ecco quando le previsioni meteo

Milano, 19 novembre 2025 – Neve in arrivo in pianura? Sembra proprio che qualche fiocchetto bianco possa scendere a Milano o in alcune province della Lombardia, anche a quote basse. Ma se in città sarà più il desiderio di vedere un paesaggio imbiancato, le montagne si trasformeranno regalando scenari incantevoli. In ogni caso, se non sarà neve, sarà sicuramente pioggia. E soprattutto freddo con gelate notturne. Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni. Mercoledì 19 novembre. Giovedì 20 novembre. Venerdì 21 novembre. Il fine settimana. Mercoledì 19 novembre. Stando ad Arpa Lombardia, oggi, mercoledì 19 novembre, è atteso un aumento delle nubi dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni in serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Neve in arrivo a Milano e in Lombardia? Ecco quando, le previsioni meteo

