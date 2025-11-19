Nerozzi indica il traguardo della Juventus | Finirà tra le prime 4 Il commento secco sulle precedenti gestioni e sulla responsabilità delle squadra

Nerozzi boccia i piazzamenti: l’obiettivo è vincere. La Juve paga gli errori di Motta e Tudor, ma la responsabilità è dei giocatori. Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a Cose di Calcio su Radio Bianconera per analizzare il momento della Juventus, a partire dal dibattito sull’algoritmo introdotto dal nuovo Amministratore Delegato, Damien Comolli. Nerozzi ha definito l’algoritmo un tema divisivo, ma ha difeso Comolli, ritenendo che alcune sue dichiarazioni vengano strumentalizzate. L’uso dei dati non è una moda del momento per il dirigente, che ne parlava già quindici anni fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nerozzi indica il traguardo della Juventus: «Finirà tra le prime 4». Il commento secco sulle precedenti gestioni e sulla responsabilità delle squadra

Scopri altri approfondimenti

Juventus, Nerozzi: 'Mi piacerebbe vedere Openda subito titolare contro l'Inter' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Massimiliano Nerozzi, il tecnico della Juventus Igor Tudor potrebbe lanciare Openda titolare nel match contro l'Inter. Riporta it.blastingnews.com

Juventus, Nerozzi: ‘Zhegrova e Openda sono molto più adatti di Conceicao’ - La Juventus ha chiuso il proprio mercato con due colpi che hanno già acceso la curiosità dei tifosi bianconeri. Scrive it.blastingnews.com