Neonato morto a 5 mesi lo zio in aula | Colpito con la spazzola dal cuginetto Il processo a Benevento

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del processo sulla morte del neonato di 5 mesi di Benevento è stato ascoltato lo zio; la madre del bambino è imputata in Corte d'Assise per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

