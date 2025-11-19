Neonato morto a 5 mesi lo zio in aula | Colpito con la spazzola dal cuginetto Il processo a Benevento
Nel corso del processo sulla morte del neonato di 5 mesi di Benevento è stato ascoltato lo zio; la madre del bambino è imputata in Corte d'Assise per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Benevento, neonato morto a cinque mesi. La testimonianza in aula: «Colpito con una spazzola dal cuginetto» - Un cognato dell'imputata ha sostenuto che il piccolo Gabriel, di cinque mesi, morto il 28 gennaio 2022 all'ospedale Santobono di Napoli, era stato colpito al capo con una spazzola da ... Riporta ilmattino.it
