Nell’esposto del padre del 2024 la tragedia annunciata di Elia e sua madre Najoua
CALIMERA– La tragedia che ha spezzato la vita del piccolo Elia Perrone, 9 anni, e della madre Najoua Minniti, 36, assume contorni ancora più drammatici. Le indagini e la cronaca si concentrano oggi su un elemento che squarcia il velo del dramma privato: l’allarme lanciato dal padre del bambino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Elia soffocato nel sonno a 8 anni, le minacce di Najoua Minniti al padre: "Saluta il bambino perché lo porto con me" - Il 16 dicembre 2024 l'uomo aveva denunciato l'ex compagna, trovata morta in mare il 18 novembre 2025. Segnala today.it