Nelle parole del sindaco il dolore della comunità per la doppia tragedia
CALIMERA - Dopo la scoperta del cadavere della giovane donna nelle acque di Torre dell'Orso nel primo pomeriggio di oggi, in serata trovato anche il suo figlioletto senza vita. Il piccolo Elia, di appena nove anni, giaceva ormai morto in casa.
