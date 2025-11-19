Nella loro auto hanno 150 grammi di hashish a tradirli una manovra anomala Arrestati tre giovani
Tre giovani sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di due ragazzi tunisini classe 2022 e di un egiziano classe 2005.Una pattuglia ha notato un’auto muoversi in modo anomalo nel traffico cittadino. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
