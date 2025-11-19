Nel parco ' Domenico Rosa Rosa' nascerà uno skatepark

19 nov 2025

La città di Foggia compie un passo decisivo verso la realizzazione del primo vero skatepark pubblico, uno spazio moderno e inclusivo dedicato ai giovani, agli skater, ai rider e a tutti coloro che praticano sport di strada. Con la delibera di Giunta n. 265 del 19112025, pubblicata oggi all’Albo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

