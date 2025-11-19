Nel 1986 le statue erano sette ora oltre cinquanta | è pronto ad accendersi il Presepe della Marineria

Si stanno per accendere le luci del Presepe della Marineria, una delle gemme di Cesenatico, lo spettacolo che illuminerà il porto canale da domenica 30 novembre alle ore 17 fino a domenica 11 gennaio 2026. Nella stessa giornata si accenderà anche l’albero di Natale di Piazza Pisacane, il tetto di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

