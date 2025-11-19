Neil Leifer | a 16 anni allo Yankee Stadium senza accredito spingendo una carrozzella | la sua prima foto finì su Sports Illustrated

Il 25 maggio 1965, Neil Leifer aveva 22 anni. Quella sera – racconta L’Equipe – “in un’arena poco entusiasmante a Lewiston, nel Maine, davanti a 4.000 spettatori, Muhammad Ali offrì a Sonny Liston una rivincita per il titolo mondiale dei pesi massimi. Dieci anni separavano i due pugili. In meno di due minuti, il giovane Ali, in pantaloncini bianchi, abbatteva il suo avversario, che mostrava poca propensione a rialzarsi. Il vincitore lo fulminò con lo sguardo, ruggì la sua rabbia. Posizionato proprio di fronte, Neil Leifer premette l’otturatore della sua Rolleiflex. Il risultato è una meraviglia della tecnica, un montante di muscoli e sudore, un frammento di storia americana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

